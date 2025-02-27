У Мінсоцполітики пояснили, що не так з формулою індексації пенсій в Україні
Україні потрібна реформа загальної солідарної пенсійної системи. Причиною необхідності такого кроку є те, що пенсія з роками в нашій країні знецінюється.
Про це заявила Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zoom-конференцію про майбутнє солідарної пенсійної системи.
"Попри те, що ми нарешті маємо законодавчо визначений період проведення індексацій, навіть законодавчо визначену формулу проведення індексацій, але формула у нас ще досі контрциклічна", - зазначила вона.
Заступниця міністра пояснила, що під час економічного спаду пенсії в Україні зростають швидше за все, а під час економічного зростання девальвують. Врешті-решт є велика проблема того, що поточна пенсійна система знецінює пенсії з часом.
"Коли ми говоримо про те, що сьогодні ми бачимо низькі розміри пенсії, ключова причина - це те, що на початку наша пенсія становитиме 40-45% нашої середньої заробітної плати за життя, але протягом вже 3 років ми цю пенсію знецінюємо десь до 27% заробітної плати. Тому нам потрібна реформа загальної солідарної системи", - сказала Марчак.
Вона наголосила, що дуже важливо називати речі своїми іменами, зазначивши, що має бути тільки контрибутивна виплата.
"Тобто якщо у тебе є внески, ти отримуєш виплати на суму своїх внесків. Якщо в тебе немає внесків, то це може бути будь-що завгодно - бенефіти, привілеї, преференції від держави, але не пенсія", - заявила заступниця міністра.
Другим важливим моментом Марчак виділила те, що людей усіма можливими способами треба привчати до накопичень, оскільки це критично важливо.
Нагадаємо, вчора уряд України оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Зокрема, перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.