В Минсоцполитики поставили точку в вопросе размера выплат переселенцам

Выплаты для переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, продолжатся. Но вот сумма останется неизменной - 2 000 гривен или же 3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства соцполитики Марину Лазебную в эфире телемарафона.

Она отметила, что выплаты переселенцам были введены именно в военное время и они никак не привязаны к имущественному состоянию, трудоустройству человека или к другим выплатам.

"В государстве много различных социальных выплат и пособий, которые предоставляются малообеспеченным, многодетным, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Поэтому мы считаем, что если возникла трудность, то человека мы как социальная сфера должны видеть и помогать. А помощь на проживание - это помощь именно сейчас. Выплаты пока останутся такими же (2000 гривен, - ред.)", - подчеркнула Лазебная.