У Мінсоцполітики поставили крапку в питанні розміру виплат переселенцям

Виплати для переселенців, які були змушені залишити свої будинки через бойові дії, продовжаться. Але сума залишиться незмінною - 2 000 гривень або ж 3 000 гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства соцполітики Марину Лазебну в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що виплати переселенцям були введені саме в воєнний час і вони ніяк не прив'язані до майнового стану, працевлаштування людини або до інших виплат.

"У державі багато різних соціальних виплат і допомог, які надаються малозабезпеченим, багатодітним, сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю. Тому ми вважаємо, що якщо виникли труднощі, то людину ми як соціальна сфера повинні бачити і допомагати. А допомога на проживання - це допомога саме зараз. Виплати поки залишаться такими ж (2000 гривень, - ред.)", - підкреслила Лазебна.