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Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 14:36
Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке Фото: эвакуация (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине снова изменили перечень территорий, расположенных в районе боевых действий. В список входят также временно оккупированные и заблокированные общины и области, до этого список дополняли 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"По состоянию на 7 июня в обновленном перечне территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) находятся 8 областей", - говорится в сообщении.

Это территориальные общины следующих областей:

  • Днепропетровской (7 общин);
  • Донецкой (66 общин);
  • Запорожской (55 общин);
  • Луганской (37 общин);
  • Николаевской (24 общины);
  • Харьковской (51 община);
  • Херсонской (49 общин);
  • Сумской (14 общин).

Почему этот перечень важен

Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.

"Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций", - добавляют в сообщении.

При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это:

  • временно оккупированными территории;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - объясняют на правительственном портале.

С полным перечнем территорий с указанным статусом, можно ознакомиться по ссылке. Всего в список вошли 8 областей с 303 общинами суммарно.

Как сообщалось, с мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.

Так, например, Запорожье приняло около 130 тысяч человек, выехавших из Мариуполя и его окрестностей.

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