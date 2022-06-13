Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке
В Украине снова изменили перечень территорий, расположенных в районе боевых действий. В список входят также временно оккупированные и заблокированные общины и области, до этого список дополняли 30 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
"По состоянию на 7 июня в обновленном перечне территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) находятся 8 областей", - говорится в сообщении.
Это территориальные общины следующих областей:
- Днепропетровской (7 общин);
- Донецкой (66 общин);
- Запорожской (55 общин);
- Луганской (37 общин);
- Николаевской (24 общины);
- Харьковской (51 община);
- Херсонской (49 общин);
- Сумской (14 общин).
Почему этот перечень важен
Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.
"Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций", - добавляют в сообщении.
При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это:
- временно оккупированными территории;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - объясняют на правительственном портале.
С полным перечнем территорий с указанным статусом, можно ознакомиться по ссылке. Всего в список вошли 8 областей с 303 общинами суммарно.
Как сообщалось, с мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.
Так, например, Запорожье приняло около 130 тысяч человек, выехавших из Мариуполя и его окрестностей.
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