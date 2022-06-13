Обновлен перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке

В Украине снова изменили перечень территорий, расположенных в районе боевых действий. В список входят также временно оккупированные и заблокированные общины и области, до этого список дополняли 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

"По состоянию на 7 июня в обновленном перечне территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) находятся 8 областей", - говорится в сообщении.

Это территориальные общины следующих областей:

Днепропетровской (7 общин);

Донецкой (66 общин);

Запорожской (55 общин);

Луганской (37 общин);

Николаевской (24 общины);

Харьковской (51 община);

Херсонской (49 общин);

Сумской (14 общин).

Почему этот перечень важен

Все перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, получат денежную помощь от государства.

"Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций", - добавляют в сообщении.

При этом опираются на три ключевых критерия по определению территорий. Это:

временно оккупированными территории;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - объясняют на правительственном портале.

С полным перечнем территорий с указанным статусом, можно ознакомиться по ссылке. Всего в список вошли 8 областей с 303 общинами суммарно.