У Мінсоцполітики пообіцяли відновити виплати лікарняних і декретних

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У міністерстві налаштовані якимось чином врегулювати питання

Міністерство соціальної політики планує вирішити питання з відновленням виплат лікарняних і декретних, які були зупинені Фондом соціального страхування України. Про це заявив заступник міністра Олег Коваль на брифінгу, передає прес-служба міністерства.

Як зазначив чиновник, кожного дня у Фонд соціального страхування надходить від 60 до 250 млн грн і сьогодні на рахунках фонду 550 млн грн.

"Тобто гроші у них є. Хочу запевнити, що Мінсоцполітики забезпечить здійснення виплат, як тільки ми врегулюємо питання з керівництвом фонду", - сказав Коваль.

За словами заступника міністра, заява про призупинення виплат Фондом соціального страхування є особистою ініціативою поновленого керівника Фонду Євгена Баженкова: "Призупинення перерахування грошей можливе лише у випадку, коли є усна чи письмова вказівка керівника виконавчої дирекції фонду. Підстав для призупинення немає", - сказав він.

У то же час він заявив, що керівництво не планує співпрацювати з керівником фонду, поновленим на посаді судом.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соціального страхування України (ФССУ) припинив перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам.

У фонді також зазначили, що фінансування тимчасово не проводиться у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом і буде відновлено після внесення змін до бюджету Фонду соцстрахування на 2019 рік. Фонд подав на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд грн, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики України пов'язали припинення виплат з тим, що Печерський суд 15 листопада поновив на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова. Міністерство уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.