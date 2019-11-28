В Минсоцполитики пообещали, что сбоев в выплатах больничных не будет

Министр социальной политики Юлия Соколовская объяснила ситуацию с выплатами больничных и декретных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сніданок з 1+1".

По словам министра, деньги на выплаты были и есть, их перечисление не прекращалось. Вчера Кабмин принял постановление, которым увеличил сумму на выплаты.

"Как формируются деньги Фонда соцстраха. Это единый социальный взнос, которые все платят. То есть средства формируют ежедневно, поступающие в Фонд пенсионного и социального. С начала января эти поступления превышали плановые. У нас были дополнительные поступления, которые не были технически внесены в сам бюджет. Вчера мы на правительстве приняли постановление, которым изменения сам бюджет, увеличили доходы на эту сумму, которая поступает сверх плана", - рассказала Соколовская.

Она добавила, что это было техническое решение и сбоев в выплатах не будет.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 ноября принял решение для разблокирования выплаты больничных.

Как известно, с 20 ноября в Украине приостановили перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным украинцам. Финансирование не проводилось в связи с тем, что поданные в Фонд заявления на 1 млрд гривен превысили бюджет по данному направлению.