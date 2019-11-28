У Мінсоцполітики пообіцяли, що збоїв у виплаті лікарняних не буде

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила ситуацію з виплатами лікарняних і декретних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сніданок з 1+1".

За словами міністра, гроші на виплати були і є, їх перерахування не припинялося. Учора Кабмін прийняв постанову, якою збільшив суму на виплати.

"Як формуються гроші Фонду соцстраху. Це єдиний соціальний внесок, які все платять. Тобто кошти формують щодня, що надходять у Фонд пенсійного і соціального. З початку січня ці надходження перевищували планові. У нас були додаткові надходження, які не були технічно внесено у сам бюджет. Вчора ми на уряді прийняли постанову, якою зміни сам бюджет, збільшили доходи на цю суму, яка надходить понад план", - розповіла Соколовська.

Вона додала, що це було технічне рішення і збоїв у виплатах не буде.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 листопада ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних.

Як відомо, з 20 листопада в Україні призупинили перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим українцям. Фінансування не проводилося у зв'язку з тим, що подані до Фонду заяви на 1 млрд гривень перевищили бюджет по даному напрямку.