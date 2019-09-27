В Минсоцполитики подготовили закон о соцжилье для лишенных опеки детей

В Министерстве социальной политики подготовили законопроект по поводу постановки на очередь для предоставления социального жилья детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики состоялась встреча с Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой по случаю Дня усыновления, который ежегодно отмечается в Украине 30 сентября.

Директор Департамента защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики Руслан Колбаса отметил, что увеличилось количество детей, которых обеспечивает жильем государство и на это направлена ​​выделенная регионам субвенция.

"Уже подготовлен проект закона, который урегулирует вопросы постановки на очередь для предоставления социального жилья детям, лишенным родительской опеки, которые имеют собственное жилье, однако возвращение туда невозможно", - указано в сообщении.

Колбаса также отметил, что министерство придерживается позиции, что ребенок сам должен выбирать себе жилье, поэтому приоритет будет предоставляться выплате компенсаций.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики попросит Министерство финансов увеличить средства, выделяемые на финансирование обеспечения жильем детей, лишенных родительской опеки.

"Если объединим усилия, то за пять лет очередь существенно уменьшится, или даже полностью исчезнет", - отметил представитель министерства.

Он добавил, что ведутся переговоры об увеличении финансирования для родителей, которые заботятся о детях, лишенных родительской опеки.

Напомним, замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что ведомство ведет работу над пересмотром системы начисления субсидий и определением пенсионного возраста для работников детских домов семейного типа.

Также в Раде анонсировали разработку законопроектов в сфере усыновления. В частности, для разработки документов комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики создаст рабочие группы с участием представителей министерств и других комитетов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2018 года депутаты Верховной рады 8 созыва не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. За соответствующий законопроект проголосовали 166 депутатов при необходимых 226 голосах.