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Обучение детей с инвалидностью в спецшколах: в Кабмине отменят прохождение комиссии

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Украина, Среда 26 мая 2021 12:55
Обучение детей с инвалидностью в спецшколах: в Кабмине отменят прохождение комиссии Фото: в Кабмине отменят комиссию для разрешения на обучение детей с инвалидностью в спецшколах (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министерство соцполитики отменит прохождение комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах. Это предусматривало постановление министерства №586.

Об этом передает пресс-служба партии "Слуга народа".

Соответствующую информацию сообщил председатель ВСК по расследованию нарушения прав ребенка, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Павел Сушко.

"С отменой постановления, о чем нам уже сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, для получения разрешения на обучение такой категории детей родителям не нужно проходить комиссию и ждать ее разрешения. Нужно только обратиться к инклюзивному-ресурсному центра (ИРЦ), где специалисты осмотрят ребенка и предоставят разрешение на обучение в спецшколе", - пояснил нардеп.

Пока же родители таких детей должны после прохождения ИРЦ еще раз проходить комиссию, куда входили чиновники. Указано, что были случаи отказа без причины в приеме на обучение с возможностью круглосуточного пребывания в специальных и специализированных школ.

"Новое постановление обяжет чиновников ходить и проверять, куда и какие дети попали, нет ли каких-то злоупотреблений. Зато родителям не нужно будет ходить на комиссии и доказывать, что их дети имеют особые образовательные потребности, ведь это унизительно. Каждый ребенок в Украине имеет право на доступное и комфортное обучение", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная рада приняла во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.

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