Навчання дітей з інвалідністю у спецшколах: у Кабміні скасують проходження комісії

Міністерство соцполітики скасує проходження комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах. Це передбачала постанова міністерства №586.

Відповідну інформацію повідомив голова ТСК з розслідування порушення прав дитини, заступник керівника фракції "Слуга Народу" Павло Сушко.

"Зі скасуванням постанови, про що нас вже повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна, для отримання дозволу на навчання такої категорії дітей батькам не потрібно проходити комісію і чекати її дозволу. Потрібно лише звернутися до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), де фахівці оглянуть дитину і нададуть дозвіл на навчання у спецшколі", - пояснив нардеп.

Наразі ж батьки таких дітей зобов’язані після проходження ІРЦ ще раз проходити комісію, куди входили чиновники. Вказано, що були випадки відмови без причини в зарахуванні на навчання з можливістю цілодобового перебування до спеціальних та спеціалізованих шкіл.

"Нова постанова зобов’яже чиновників ходити та перевіряти, куди і які діти потрапили, чи нема часом якихось зловживань. Натомість батькам не потрібно буде ходити на комісії і доводити, що їхні діти мають особливі освітні потреби, адже це принизливо. Кожна дитина в Україні має право на доступне та комфортне навчання", - підкреслив парламентар.