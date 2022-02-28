Минсоцполитики обеспечит выплату социальных пособий за март для 3 млн украинцев

Министерство социальной политики Украины обеспечит выплату социальных пособий за март текущего года более 3 миллионам получателей. Финансирование будет осуществлено вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцополитики .

Как отметили в пресс-службе, для обеспечения бесперебойной выплаты социальной помощи во время военного положения Минсоцполитики завершает сбор заявок на март от региональных органов социальной защиты населения.

"Соответствующие средства планируется в ближайшие дни перечислить в регионы для проведения их выплаты получателям", - говорится в сообщении.

Финансирование будет проведено вовремя в соответствии со сроками, установленными Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, добавили в пресс-службе.