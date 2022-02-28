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Минсоцполитики обеспечит выплату социальных пособий за март для 3 млн украинцев

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 16:07
Минсоцполитики обеспечит выплату социальных пособий за март для 3 млн украинцев Фото: Социальные пособия за март выплатят для 3 млн украинцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины обеспечит выплату социальных пособий за март текущего года более 3 миллионам получателей. Финансирование будет осуществлено вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцополитики.

Как отметили в пресс-службе, для обеспечения бесперебойной выплаты социальной помощи во время военного положения Минсоцполитики завершает сбор заявок на март от региональных органов социальной защиты населения.

"Соответствующие средства планируется в ближайшие дни перечислить в регионы для проведения их выплаты получателям", - говорится в сообщении.

Финансирование будет проведено вовремя в соответствии со сроками, установленными Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, добавили в пресс-службе.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что макрофинансовой стабильности Украины и бюджета ничего не угрожает. Все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.

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