Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты, - Минфин

Макрофинансовой стабильности Украины и бюджета ничего не угрожает. Все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook .

"В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ проводят все необходимые платежи. Заверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", - написал он.

Как отметил министр, Министерство финансов и органы подчиненные Минфину (Казначейство, Налоговая, Таможня, Аудит служба) работают в режиме военного времени.

"Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.