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Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты, - Минфин

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 13:21
Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты, - Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Макрофинансовой стабильности Украины и бюджета ничего не угрожает. Все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.

"В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ проводят все необходимые платежи. Заверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", - написал он.

Как отметил министр, Министерство финансов и органы подчиненные Минфину (Казначейство, Налоговая, Таможня, Аудит служба) работают в режиме военного времени.

"Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.

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Министерство финансов Украины
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