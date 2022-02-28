Мінсоцполітики забезпечить виплату соціальних допомог за березень для 3 млн українців

Міністерство соціальної політики України забезпечить виплату соціальних допомог за березень поточного року більше 3 мільйонам одержувачів. Фінансування буде здійснено вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцополітики .

Як зазначили в прес-службі, для забезпечення безперебійної виплати соціальної допомоги під час воєнного стану Мінсоцполітики завершує збір заявок на березень від регіональних органів соціального захисту населення.

"Відповідні кошти планується найближчими днями перерахувати в регіони для проведення їх виплати одержувачам", - йдеться в повідомленні.

Фінансування буде здійснено вчасно відповідно до строків, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті, додали в прес-службі.