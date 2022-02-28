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Мінсоцполітики забезпечить виплату соціальних допомог за березень для 3 млн українців

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 16:07
Мінсоцполітики забезпечить виплату соціальних допомог за березень для 3 млн українців Фото: Соціальні допомоги за березень виплатять для 3 млн українців (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України забезпечить виплату соціальних допомог за березень поточного року більше 3 мільйонам одержувачів. Фінансування буде здійснено вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцополітики.

Як зазначили в прес-службі, для забезпечення безперебійної виплати соціальної допомоги під час воєнного стану Мінсоцполітики завершує збір заявок на березень від регіональних органів соціального захисту населення.

"Відповідні кошти планується найближчими днями перерахувати в регіони для проведення їх виплати одержувачам", - йдеться в повідомленні.

Фінансування буде здійснено вчасно відповідно до строків, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті, додали в прес-службі.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що макрофінансовій стабільності України та бюджету нічого не загрожує. Усі громадяни отримають зарплати і соціальні виплати.

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