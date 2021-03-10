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Мінсоцполітики назвало середній розмір субсидії в Україні

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 13:59
Мінсоцполітики назвало середній розмір субсидії в Україні Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії у лютому 2021 року склав 1 483 гривні.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради в уряді, повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначила міністр, середній відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги становить близько 10% сукупного доходу домогосподарств-отримувачів субсидій.

При зростанні цін і тарифів на послуги розмір обов’язкового платежу не змінюється, оскільки залежить від доходу, а розмір субсидії - збільшується, повідомила Лазебна

"Серед усіх отримувачів житлової субсидії близько 40% становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% - домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, 17 % - з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів", - сказала міністр.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

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