У Мінсоцполітики назвали суму покупки, за яку позбавлятимуть субсидії
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Інтер".
"На сьогодні встановлено чітке правило, якщо здійснено дороговартісну покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидія призначатися не буде", - сказав він.
Крім того, вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.
За розрахунками Мінсоцполітики, нові правила призведуть до скорочення кількості субсидіантів "на декілька відсотків".
Як нагадав Музиченко, субсидії - "це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче оплачувати комунальні послуги".
Як зазначив чиновник, зараз проводиться серйозна робота щодо підтвердження права на субсидії, в тому числі верифікація.
Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України, розповів в ефірі телеканалу "Інтер" про пенсії та субсидії.Posted by Міністерство соціальної політики України on Monday, April 19, 2021
Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Постановою встановлюється, що: під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; посилюються вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
Крім того, припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміну порядку надання житлових субсидій населенню. Документом передбачається подача заяв і декларацій в травні 2021 року.