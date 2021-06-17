В Минсоцполитики назвали сроки автоматического переназначения субсидий

Более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий отопительный период будет назначена автоматически в ближайшие недели. Сейчас Минфин готовится к верификации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначение более 2,5 миллионам получателей", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве обратили внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет проведено начиная с мая текущего года.
В Минсоцполитики отметили, что сбор и обработка информации о более 6 млн человек (количество лиц, входящих в состав домохозяйства, в среднем составляет 2 человека), требует привлечения к процессу различных источников информации и времени на ее обработку. В частности это касается информации от десятков банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество.
"Пока соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.
Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.