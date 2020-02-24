ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

Новости » Экономика     24.02.2020 - 11:25
В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Размер субсидий больше, чем льгот

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября 2019 введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот.

По данным Минсоцполитики, в ноябре 2019 средний размер субсидий составлял 1200 грн. Средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен. Такими образом, в подавляющем числе случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

Гончарук разъяснил, смогут ли украинцы получать субсидии после продажи земли Долги по выплатам льгот и субсидий образовались в 19 областях
Новости Украины субсидиильготы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь