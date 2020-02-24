В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Размер субсидий больше, чем льгот

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября 2019 введена новая система монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот.

По данным Минсоцполитики, в ноябре 2019 средний размер субсидий составлял 1200 грн. Средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен. Такими образом, в подавляющем числе случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).