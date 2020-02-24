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У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг

Новини » Економіка     24.02.2020 - 11:25
У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій та пільг
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розмір субсидій більше, ніж пільг

Середній розмір субсидії на сплату житлово-комунальних послуг становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 жовтня 2019 року запроваджена нова система монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг.

За даними МІнсоцполітики, у листопаді 2019 року середній розмір субсидій становив 1200 грн. Середній розмір пільги в листопаді місяці становив майже 800 гривень. Такими чином, у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

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