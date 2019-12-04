В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии

В ноябре 2019 года субсидии в Украине получало около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составил почти 1,2 тыс грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил чиновник, 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме. "Уже сейчас в наличной форме профинансировано 3,1 млрд грн", - отметил Виталий Музыченко.

Как напомнил замминистра, предоставление монетизация жилищных субсидий (то есть их выплата в денежной форме) осуществляется с 1 января 2019 года.

"Такой механизм поощряет субсидиантов к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг - вследствие уменьшения фактического потребления услуг домохозяйством (меньше установленного размера социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами)", - сказал.

Напомним, что сейчас действуют две модели монетизации: безналичная форма (денежные средства перечисляются на персональный аккаунт получателя в Ощадбанке, откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг), и наличная форма (наличные выплачивается непосредственно получателю).

Как сообщало РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года получали 2,4 млн домохозяйств.

Отметим, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.