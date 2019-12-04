У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії

У листопаді 2019 року субсидії в Україні отримувало близько 3 млн домогосподарств, а середній розмір виплат становив майже 1,2 тис грн. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив чиновник, 95% субсидіантів отримують виплати у готівковій формі. "Уже зараз у готівковій формі профінансовано 3,1 млрд грн", - зазначив Віталій Музиченко.

Як нагадав заступника міністра, надання монетизація житлових субсидій (тобто їх виплата у грошовій формі) здійснюється з 1 січня 2019 року.

"Такий механізм заохочує субсидіантів до раціонального споживання житлово-комунальних послуг - внаслідок зменшення фактичного споживання послуг домогосподарством (менше за встановлений розмір соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами)", - сказав.

Нагадаємо, що зараз діють дві моделі монетизації: безготівкова форма (кошти перераховуються на персональний обліковий запис одержувача в Ощадбанку, звідки спрямовуються лише на оплату житлово-комунальних послуг), та готівкова форма (готівка виплачується безпосередньо одержувачу).

Як повідомляло РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2019 року отримували 2,4 млн домогосподарств.

Відзначимо, у державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.