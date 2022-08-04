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В Минсоцполитики назвали реальный прожиточный минимум в Украине

Фото: реальный прожиточный минимум в Украине составляет 6500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальный прожиточный минимум в Украине значительно больше фактического и составляет около 6500 гривен. Но сейчас правительство ищет деньги, что обеспечить его повышение с 1 декабря до 2589 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович агентству "Интерфакс-Украина".

"По нашим оценкам, примерно в 2,6 раза больше за тот, который предусмотрен, то есть около 6,5 тыс. гривен", - сказала она.

В то же время, по ее словам, в этом вопросе нужно рассматривать домохозяйство.

"Если это один человек, то ему нужно где-то тех 6 тысяч, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждой последующей эта сумма снижается. Надо понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, надо рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что тот, который утвержден, - меньше реального", - сказала Жолнович.

По словам министра, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку оно уже забюджетировано.

Напомним, в 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен.

Ранее сообщалось, что по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 гривен и прогнозируется в размере 8200 гривен на начало 2023 года. Законом о госбюджете на 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 2600 гривен.

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Прожиточный минимум