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У Мінсоцполітики назвали реальний прожитковий мінімум в Україні

Фото: реальний прожитковий мінімум в Україні становить 6500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальний прожитковий мінімум в Україні значно більший за фактичний і становить близько 6500 гривень. Але зараз уряд шукає гроші, що забезпечити його підвищення з 1 грудня до 2589 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович агентству "Інтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. гривень", - сказала вона.

Водночас, за її словами, в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство.

"Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тисяч, щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний", - сказала Жолнович.

За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.

Нагадаємо, у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 гривень та прогнозується у розмірі 8200 гривень на початок 2023 року. Законом про держбюджет, на 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні 2600 гривень.

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Прожитковий мінімум