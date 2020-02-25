В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных послу и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметил заместитель министра, счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная.

"Мы можем говорить про средние показатели, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количество потребленной услуги. Конечно, и на размер субсидии (компенсации) влияет несколько факторов, таких как:

- условия проживания человека (параметры тех услуг которые человек использует);

- цена и тариф, которая установлена соответствующим органом для конкретного вида услуги;

- доходы членов домохозяйства".

По его словам, индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, который уплачивается согласно доходам. "А также заключается еще и в том, что граждан имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Так на сегодня 95% получателей субсидий получают их в наличной форме", - сказал он.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).