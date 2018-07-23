В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом сообщает "Урядовый портал".

Так, по данным Минсоцполитики, число переселенцев, зарегистрированных в Украине, превышает 1,5 млн человек. Всего за две недели зарегистрировано 2 тыс. 192 лица переселенцев.

"По состоянию на 23 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9 июля 2018 года, структурными подразделениями соцзащиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 515 128 переселенцев или1 241 657 семей из Донбасса и Крыма.

Добавим, что Кабинет министров Украины на заседании 11 июля 2018 года принял меры по усилению социальной защиты и прав внутренних переселенцев.

В частности, Кабмин принял постановление, чтобы урегулировать назначение ежемесячных выплат переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учет переселенцев и прохождение ими идентификации.