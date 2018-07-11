Уряд посилив соціальний захист внутрішніх переселенців

Кабмін скасував ідентифікацію для переселенців з інвалідністю

Кабінет міністрів України на засіданні 11 липня прийняв заходи щодо посилення соціального захисту та прав внутрішніх переселенців. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін прийняв постанову, щоб врегулювати призначення щомісячних виплат переселенцям для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку переселенців та проходження ними ідентифікації.

Документ передбачає:

право на отримання грошової допомоги дітям переселенців, які народилися після початку антитерористичної операції або тимчасової окупації;

підвищення розміру допомоги до 1000 гривень студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів і учням установ професійно-технічної освіти, до закінчення ними навчальних закладів;

право неповнолітнім з паспортом громадянина України самостійно звертатися за призначенням допомоги;

право на отримання довідки особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, та неповнолітнім дітям, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформація про них внесена в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;

звільнення від необхідності проходження фізичної ідентифікації осіб з інвалідністю I групи і осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, отримують соціальні виплати шляхом доставки на будинок через ПАТ "Укрпошта";

не проводити перевірку внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади та їх територіальних підрозділах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах та їх територіальних підрозділах, під час процедури призначення (відновлення) соціальних виплат таким особам.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін запропонував врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом.