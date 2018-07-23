У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Так, за даними Мінсоцполітики, число переселенців, зареєстрованих в Україні, перевищує 1,5 млн осіб. Загалом за два тижні зареєстровано 2 тис. 192 особи переселенців.

"Станом на 23 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 517 320 переселенців з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 9 липня 2018 року, структурними підрозділами соцзахисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, було взято на облік 1 515 128 переселенців або 1 241 657 сімей з Донбасу і Криму.

Додамо, що Кабінет міністрів України на засіданні 11 липня 2018 року прийняв заходи щодо посилення соціального захисту та прав внутрішніх переселенців.

Зокрема, Кабмін прийняв постанову, щоб врегулювати призначення щомісячних виплат переселенцям для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку переселенців та проходження ними ідентифікації.