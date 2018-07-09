У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Станом на 9 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 515 128 переселенців або 1 241 657 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 25 червня 2018 року було взято на облік 1 512 755 переселенців з Донбасу і Криму (1 236 770 сімей).

Зазначимо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що переселенцям з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей потрібно видавати кошти для придбання житла на підконтрольній уряду України території.