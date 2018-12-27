Минсоцполитики дало ответы на главные вопросы о монетизации субсидий

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для монетизации субсидии всем нужно подать заявление и декларацию о доходах

Министерство социальной политики разъяснило решение правительства о монетизации субсидий в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, в пресс-службе Минсоцполитики ответили на пять вопросов о монетизации льгот и субсидий, которые они считают главными:

1. Нужно ли повторно подавать документы?

Да, всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных. В Ощадбанк идти не нужно.

Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно обновлять документы. Эти граждане уже являеются участниками монетизации льгот и субсидий.

2. Нужно ли в Сбербанке самостоятельно открывать счет?

На каждого получателя субсидий, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищной субсидии в денежной форме.

Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Ощадбанк ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств их использование и остаток.

После окончания отопительного сезона - в июне - суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет каждому Ощадбанк откроет автоматически, без дополнительного обращения в банк.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщики коммунальных услуг Ощадбанке будут формировать он-лайн платежку субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Об этом и о том, сколько остается заплатить за коммуналку, Ощадбанк сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением.

Для субсидиантив будут созданы личные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остаток средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре Ощадбанка.

4. Почему Ощадбанк?

Ощадбанк является государственным уполномоченным банком по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Банк обладает крупнейшей сетью отделений – более 3 200, которые присутствуют в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов, и имеет большой опыт по выплатам социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Поэтому решено проводить монетизацию льгот и субсидий именно через этот государственный банк.

Никаких комиссий от субсидиантів и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов Ощадбанк не будет принимать.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать таком количестве людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 декабря одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года, а также определил уполномоченный банк для реализации этого механизма.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы.