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У Кабміні обіцяють монетизувати всі субсидії в 2019

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:03
У Кабміні обіцяють монетизувати всі субсидії в 2019
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

З 1 січня розпочнуться чергові етапи монетизації субсидій

В Україні наступного року 100% субсидій будуть монетизовані. Про це в ході години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 січня 2019 проведуть три етапи монетизації. В кінцевому підсумку протягом року будуть монетизовані всі субсидії.

"З 1 січня 2019 року будуть проведені три етапи монетизації з особовими рахунками, із зарахуванням на ці рахунки спеціальних засобів для отримання соціальної підтримки у вигляді субсидій українськими громадянами...В 2019 році всі 100% субсидій будуть монетизовані", - запевнив Гройсман.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева зауважив, що монетизація, яка планується до впровадження з 2019 року, передбачає виплату всієї суми зекономленої субсидії.

Також раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує виплачувати субсидії у грошовій формі через "Ощадбанк". Кошти перераховуватимуть на рахунок у банку з наступним їх переведенням на рахунки управляючих багатоквартирного будинку та виконавців комунальних послуг.

 

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Новини України Володимир Гройсмансубсідіїмонетизация
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