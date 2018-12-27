Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання про монетизацію субсидій

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для монетизації субсидії усім потрібно подати заяву і декларацію про доходи

Міністерство соціальної політики роз'яснило рішення уряду щодо монетизації субсидій у 2019 році. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, у прес-службі Мінсоцполітики відповіли на п'ять запитань про монетизацію пільг і субсидій, які вони вважають головними:

1. Чи потрібно повторно подавати документи?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні подати заяву на монетизацію і декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних. В Ощадбанк йти не потрібно.

Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно поновлювати документи. Вони вже є учасниками монетизації пільг і субсидій.

2. Чи потрібно у Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?

На кожного одержувача субсидій, після опрацювання заяви на монетизацію, буде автоматично відкритий персональний обліковий запис в банку, на якому будуть відображатися житлової субсидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону - у червні - суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.

3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку.

4. Чому Ощадбанк?

Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, які присутні в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий досвід щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні наступного року 100% субсидій будуть монетизовані.