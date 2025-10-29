Мінсоцполітики анонсувало зимову допомогу для українців: хто і скільки отримає

Нагадаємо, Кабмін планує запровадити одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для соціально вразливих українців. Допомогу отримає близько 660 тисяч громадян, уряд планує виділити для цього 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Зокрема, по 6 500 гривень виплатять дітям з-поміж внутрішньо переміщених осіб, з малозабезпечених сімей та над якими встановлено опіку чи піклування. Також гроші отримають діти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Крім того, допомогу нададуть людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб та одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок виплат допомоги мешканцям прифронтових територій. Взимку вони зможуть отримати на опалення по 19 400 гривень.

Зазначимо, виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень Кабінет міністрів вирішив здійснити у 2024 році. У грудні минулого року виплати за соціальною програмою "Тепла зима" отримали майже 600 тисяч українців.