У Мінсоцполітики анонсували пенсійну реформу: що хочуть змінити наступного року

У презентації "Соціального порталу" взяла участь міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Під час заходу було оголошено про впровадження змін у пенсійному забезпеченні, які набудуть чинності з липня наступного року", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, нове пенсійне законодавство об’єднує три ключові компоненти: солідарну пенсію, накопичувальну пенсію та добровільні пенсійні накопичення.

"Поєднання солідарної та накопичувальної систем дозволить забезпечити заміщення 60% заробітку особи протягом її життя, що сприятиме підвищенню фінансової стабільності громадян після виходу на пенсію", - йдеться в повідомлені.

Раніше Жолнович заявила, що Мінсоцполітики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.

Спроби запровадити накопичувальну пенсію

Нагадаємо, спроби реформувати солідарну пенсійну систему та запровадити накопичувальну пенсію періодично фіксуються в Україні принаймні з початку 2000-х років. Водночас жодна з них не була успішною.

Найбільш значною зміною в системі було підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років у 2010-х роках та поступове збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років до 35 років.

Основною причиною невдалих спроб запровадити накопичувальну пенсію є відсутність в Україні фондового ринку та інструментів, які б дозволили принаймні зберегти пенсійні накопичення від інфляції.

Останньою спробою провести пенсійну реформу став законопроєкт лідерів партії "Слуга народу", внесений навесні 2023 року. Цей проєкт провалився в Раді у квітні 2024 року.