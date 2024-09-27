В Минсоцполитики анонсировали пенсионную реформу: что хотят изменить в следующем году

В презентации "Социального портала" приняла участие министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Во время мероприятия было объявлено о внедрении изменений в пенсионном обеспечении, которые вступят в силу с июля следующего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новое пенсионное законодательство объединяет три ключевых компонента: солидарную пенсию, накопительную пенсию и добровольные пенсионные накопления.

"Сочетание солидарной и накопительной систем позволит обеспечить замещение 60% заработка человека в течение его жизни, что будет способствовать повышению финансовой стабильности граждан после выхода на пенсию", - говорится в сообщении.

Ранее Жолнович заявила, что Минсоцполитики разработало законопроект о профессиональной накопительной пенсионной системе, которая может заработать с 2026 года.

Попытки ввести накопительную пенсию

Напомним, попытки реформировать солидарную пенсионную систему и ввести накопительную пенсию периодически фиксируются в Украине, по крайней мере, с начала 2000-х годов. В то же время, ни одна из них не была успешной.

Наиболее значительным изменением в системе было повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет в 2010-х годах и постепенное увеличение минимального страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет до 35 лет.

Основной причиной неудачных попыток ввести накопительную пенсию является отсутствие в Украине фондового рынка и инструментов, позволяющих хотя бы сохранить пенсионные накопления от инфляции.

Последней попыткой провести пенсионную реформу стал законопроект лидеров партии "Слуга народа", внесенный весной 2023 года. Этот проект провалился в Раде в апреле 2024 года.