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В уряді планують змінити пенсійну систему: що пропонують та коли це може запрацювати

Україна, Четвер 22 серпня 2024 18:30
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В уряді планують змінити пенсійну систему: що пропонують та коли це може запрацювати Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему. Вона може запрацювати з 2026 року.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю агентству "Укрінформ".

"Наша пенсійна система, як і системи багатьох інших країн, передбачає декілька складників: солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, ще хочемо запровадити професійну накопичувальну систему", - сказала вона.

За її словами, під це вже розроблений відповідний законопроект і таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця.

"Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи. Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн", - повідомила Жолнович.

Міністр повідомила про плани внести у Верховну Раду відповідні законопроєкти у вересні.

"Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", - сказала міністр.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Пенсійна система України часто і багато піддавалася змінам, через що обрахунок пенсії ускладнився.

Міністр повідомила про проєкт системи, яка враховуватиме два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватиметься у певну кількість балів. Відповідно вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати в конкретному році.

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