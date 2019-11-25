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В Минсоцполитики анонсировали введение новой модели социальных сервисов в регионах

Новости » Политика     25.11.2019 - 18:42
В Минсоцполитики анонсировали введение новой модели социальных сервисов в регионах
Фото: Юлия Соколовская (kmu.gov.ua)

Модель будет введена с 2020 года

Министерство социальной политики Украины анонсирует введение новой модели социальных сервисов в регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Указано, что введение состоится в 2020 году.

"Министерство социальной политики вводит новую модель социального сервиса в регионах... Новая модель состоит в том, что изменится подход: "финансирование не учреждений, а услуг". То есть, министерство будет фактически закупать услуги и сервисы напрямую у местных властей. На это в бюджете 2020 предусмотрено 150 млн грн", - сказано в сообщении.

Министр социальной политики Юлия Соколовская отметила, что практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений успешно работает во многих европейских странах мира.

"Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в обществе. Мы откроем фронт-офисы на местах и ​​будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет передана ЦНАП, банкам или частным провайдерам... такая модель сделает использование средств на социальные услуги и сервисы эффективным, а сами сервисы - качественными и ближе к людям", - подчеркнула министр.

Напомним, Кабинет министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год.

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