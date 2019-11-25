У Мінсоцполітики анонсували запровадження нової моделі соціальних сервісів у регіонах

Фото: Юлія Соколовська (kmu.gov.ua)

Модель буде запроваджено з 2020 року

Міністерство соціальної політики України анонсує запровадження нової моделі соціальних сервісів у регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Вказано, що запровадження відбудеться у 2020 році.

"Міністерство соціальної політики запроваджує нову модель соціального сервісу в регіонах… Нова модель полягає у тому, що зміниться підхід: "фінансування не установ, а послуг". Тобто, міністерство фактично закуповуватиме послуги та сервіси напряму в місцевої влади. На це у бюджеті 2020 року передбачено 150 млн грн", - сказано у повідомленні.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що практика фінансування саме послуг, а не державних установ успішно працює у багатьох європейських країнах світу.

"З наступного бюджетного року ми передбачили 150 млн грн на те, щоб надавати зручні та доступні сервіси людям у громаді. Ми відкриємо фронт-офіси на місцях і будемо оплачувати кожен прийом документів. Функція фронт-офісів буде передана ЦНАПам, банкам чи приватним провайдерам… Така модель зробить використання коштів на соціальні послуги та сервіси ефективним, а самі сервіси - якісними та ближчими до людей", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив витрати на соціальну сферу в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

Як писало РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет міністрів України переглянути прожитковий мінімум на 2019 рік.