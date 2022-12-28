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У Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час: що це означає

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Білорусь, Середа 28 грудня 2022 11:06
У Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час: що це означає Фото: у Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі проводяться заходи щодо переведення з мирного на воєнний час. Вони проходять у рамках "раптової перевірки" військ, яка, мабуть, продовжує тривати на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.

Як стверджується, основна мета заходу - нібито перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності.

Як повідомлялось, навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на сьогоднішній день ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

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