У Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час: що це означає
У Білорусі проводяться заходи щодо переведення з мирного на воєнний час. Вони проходять у рамках "раптової перевірки" військ, яка, мабуть, продовжує тривати на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", - йдеться у повідомленні.
Як стверджується, основна мета заходу - нібито перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності.
Як повідомлялось, навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.
Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на сьогоднішній день ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.
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