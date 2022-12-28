У Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час: що це означає

Фото: у Мінську в рамках "раптової перевірки" вирішили перейти на воєнний час (t.me/modmilby)

У Білорусі проводяться заходи щодо переведення з мирного на воєнний час. Вони проходять у рамках "раптової перевірки" військ, яка, мабуть, продовжує тривати на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.