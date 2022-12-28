В Минске в рамках "внезапной проверки" решили перейти на военное время: что это значит

Фото: в Минске в рамках "внезапной проверки" решили перейти на военное время (t.me/modmilby)

В Беларуси проводятся мероприятия по переводу с мирного на военное время. Они проходят в рамках "внезапной проверки" войск, которая, по всей видимости, продолжает длиться на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.