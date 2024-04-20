Мінський завод потрапив під санкції США через сприяння розповсюдженню ракет

У заяві американського відомства зазначається, що відповідні підприємства "постачали предмети, придатні для ракет, для програм балістичних ракет Пакистану, включаючи його програму ракет великої дальності".

"Сполучені Штати віддані зміцненню глобального режиму нерозповсюдження, вживаючи заходів для зриву мереж закупівель, які підтримують діяльність з розповсюдження, яка викликає занепокоєння. Сьогодні ми визначаємо чотири суб’єкти відповідно до виконавчого наказу 13382, спрямованого проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки", - йдеться в релізі.

Які саме суб'єкти потрапили під санкції

Мінський завод колісних тягачів (Білорусь);

Xi’an Longde Technology Development Company Limited (Китай);

Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd (Китай);

Granpect Co. Ltd. (Китай).

Причина обмежень

У заяві речника Держдепу США Метью Міллер вказується, що дані підприємства брали участь "у діяльності чи операціях, які суттєво сприяли або створюють ризик суттєвого сприяння розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки, включаючи будь-які зусилля з виробництва, придбання, володіння, розробляти, транспортувати, передавати або використовувати такі предмети Пакистаном".