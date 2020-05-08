ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минске запретили проводить акцию "Бессмертный полк"

Новости » Политика     08.05.2020 - 20:13
В Минске запретили проводить акцию "Бессмертный полк"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти города ссылаются на опасность распространения COVID-19

Власти Минска (Беларусь) запретили проводить 9 мая акцию "Бессмертный полк" из-за эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

Отмечается, что организовать акцию в столице Беларуси планировали три пророссийские и левые организации. Однако горисполком отказал организаторам в проведении шествия, сославшись на решение от 7 апреля, в котором прописаны меры по профилактике COVID-19.

"С целью профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом", - заявили в горисполкоме.

Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности. При этом 9 мая в Минске состоится военный парад, а вечером состоится концерт на площади Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, завтра в стране пройдет около 290 мероприятий с возложением цветов.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров отказался от проведения акций на 9 мая из-за карантинных ограничений в Украине. От проведения мероприятий также отказались власти Киева.

Теги Новости Украины Беларусь9 МаяБессмертный Роман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь