В Минске запретили проводить акцию "Бессмертный полк"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти города ссылаются на опасность распространения COVID-19

Власти Минска (Беларусь) запретили проводить 9 мая акцию "Бессмертный полк" из-за эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

Отмечается, что организовать акцию в столице Беларуси планировали три пророссийские и левые организации. Однако горисполком отказал организаторам в проведении шествия, сославшись на решение от 7 апреля, в котором прописаны меры по профилактике COVID-19.

"С целью профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом", - заявили в горисполкоме.

Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности. При этом 9 мая в Минске состоится военный парад, а вечером состоится концерт на площади Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, завтра в стране пройдет около 290 мероприятий с возложением цветов.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров отказался от проведения акций на 9 мая из-за карантинных ограничений в Украине. От проведения мероприятий также отказались власти Киева.