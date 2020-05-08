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У Мінську заборонили проводити акцію "Безсмертний полк"

Новини » Політика     08.05.2020 - 20:13
У Мінську заборонили проводити акцію "Безсмертний полк"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада міста посилається на небезпеку поширення COVID-19

Влада Мінська (Білорусь) заборонила проводити 9 травня акцію "Безсмертний полк" через епідемічну ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.BY.

Зазначається, що організувати акцію в столиці Білорусі планували три проросійські та ліві організації. Однак міськвиконком відмовив організаторам у проведенні ходи, пославшись на рішення від 7 квітня, в якому прописані заходи з профілактики COVID-19.

"З метою профілактики та мінімізації поширення гострих респіраторних інфекцій, в тому числі викликаних коронавірусом", - заявили в міськвиконкомі.

Зазначається, що за проведення несанкціонованих заходів жителів міста можуть притягнути до відповідальності. При цьому 9 травня у Мінську відбудеться воєнний парад, а ввечері відбудеться концерт на площі Перемоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 травня в Україні заплановано проведення понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, завтра в країні відбудеться близько 290 заходів із покладанням квітів.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів відмовився від проведення акцій на 9 травня через карантинні обмеження в Україні. Від проведення заходів також відмовилася влада Києва.

Теги Новини України Білорусь9 МаяБезсмертний Роман
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