В Минске заметили военных и технику

Фото: военная техника (из открытых источников)

По всей территории Беларуси проходит передислокация подразделений внутренних войск

Под Минском, а также в самой столице Беларуси заметили активное передвижение военных. В город въехали колонны с военнослужащими, а также военная техника.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

Отмечается, что на автомобилях сопровождения были номера Витебской области, где дислоцируется, например, воздушно-десантная бригада.

Кроме того, на трассе М1 военные установили палатки.

Журналисты отмечают, что сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.

Напомним, сегодня в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера", в правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений.

При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.

Отметим, пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера", контроль усилят и на границе с РФ.