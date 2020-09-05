В Минске задержали журналистов телеканала "Белсат"

Белорусские силовики сегодня, 5 сентября, задержали журналистов польского телеканала "Белсат". Журналисты освещали сегодняшнюю акцию "Женский марш мира" в Минске.

Об этом сообщил телеканал "Белсат".

Силовики задержали Максима Калитовского и Алену Дубовик.

Также телеканал опубликовал видео задержания своих журналистов. На нем видно, как люди в военной форме и балаклавах затягивают журналистов в микроавтобус.

Отметим, акции протеста в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов в стране. Белорусы считают, что результаты выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, были сфальсифицированы. Главными требованиями митингующих являются объявление новых выборов и освобождение всех задержанных участников акций протеста.

Напомним, сегодня в Минске проходит "Женский марш мира"; митингующие, среди которых преимущественно женщины, выражают недовольство жесткими задержаниями участников протестов и их пытками силовиками.

Перед маршем в Минске состоялась акция протеста студентов, из-за вчерашних жестких задержаний в белорусских университетах; сегодняшняя акция также сопровождалась задержаниями.

Кроме того, вчера за участие в акциях протеста силовики задержали более 40 человек.