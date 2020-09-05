У Мінську затримали журналістів телеканалу "Белсат"

Білоруські силовики сьогодні, 5 вересня, затримали журналістів польського телеканалу "Белсат". Журналісти висвітлювали сьогоднішню акцію "Жіночий марш миру" в Мінську.

Про це повідомив телеканал "Белсат".

Силовики затримали Максима Калитовського та Альону Дубовик.

Також телеканал опублікував відео затримання своїх журналістів. На ньому видно, як люди у військовій формі та балаклавах затягують журналістів в мікроавтобус.

Зазначимо, акції протесту в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів в країні. Білоруси вважають, що результати виборів, на яких переміг чинний президент Олександр Лукашенко, були сфальсифіковані. Головними вимогами мітингувальників є оголошення нових виборів та звільнення всіх затриманих учасників акцій протесту.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить "Жіночий марш миру"; мітингувальники, серед яких переважно жінки, висловлюють невдоволення жорсткими затриманнями учасників протестів та їх катуванням силовиками.

Перед маршем у Мінську відбулася акція протесту студентів, через вчорашні жорсткі затримання у білоруських університетах; сьогоднішня акція також супроводжувалася затриманнями.

Крім того, вчора за участь в акціях протесту силовики затримали понад 40 людей.