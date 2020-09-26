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В Минске задержали журналистов четырех изданий

Минск, Суббота 26 сентября 2020 18:41
В Минске задержали журналистов четырех изданий
Фото: задержание журналистов в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшних акций протеста в Минске силовики задержали как минимум 70 человек. Среди задержанных журналисты оппозиционных и иностранных средств массовой информации.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Сегодня силовики задержали двух журналистов "Еврорадио" Марию Войтович и Юлия Мотузову, а также журналистку "Нашей Нивы" Екатерину Карпицкую, журналистку TUT.BY Александру Эльбаум и журналистку "Белсата" Марию Гриц.

Отмечается, что задержанных журналистов, кроме представительницы "Белсата", уже выпустили на свободу.

Напомним, сегодня в Минске возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел свою тайную инаугурацию. Сегодняшние протесты были так называемой "репетицией народной инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидеров Беларуси.

Как писало РБК-Украина, днем вблизи Комаровского рынка в Минске силовики задерживали участников женского марша.

Добавим, так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской должна состояться в Минске в воскресенье, 27 сентября.

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