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У Мінську затримали журналістів чотирьох видань

Мінськ, Субота 26 вересня 2020 18:41
У Мінську затримали журналістів чотирьох видань
Фото: затримання журналістів у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішніх акцій протесту в Мінську силовики затримали щонайменше 70 осіб. Серед затриманих журналісти опозиційних та іноземних засобів масової інформації.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Сьогодні силовики затримали двох журналістів "Єврорадіо" Марію Войтович та Юлію Мотузову, а також журналістку "Нашої Ниви" Катерину Карпицьку, журналістку TUT.BY Олександру Ельбаум та журналістку "Белсату" Марію Гриц.

Зазначається, що затриманих журналістів, крім представниці "Белсату", вже випустили на волю.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який нещодавно провів свою таємну інавгурацію. Сьогоднішні протести були так званою "репетицією народної інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідерів Білорусі.

Як писало РБК-Україна, вдень поблизу Комаровського ринку в Мінську силовики затримували учасників жіночого маршу.

Додамо, так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської має відбутися в Мінську у неділю, 27 вересня.

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