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На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, - правозащитники

Минск, Суббота 26 сентября 2020 16:47
На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, - правозащитники
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Сейчас правозащитники установили личность 24 задержанных, среди них журналисты "Белсата" и "Еврорадио".

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, сегодня силовики задерживали участников "Забега свободных" на поддержку политических заключенных Максима Знака и Ильи Салия. Там были задержаны два участника забега, сейчас их имена уточняются. Предварительно, их отвезли в СИЗО на Окрестина.

Также задержания проводились во время женского марша вблизи Комаровского рынка. Кроме протестующих, силовики задерживали и случайных прохожих.

Кроме того, около 16 часов силовики на площади Якуба Коласа задержали, по предварительным данным, четырех уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN. Перед этим они исполняли песню "Перемен" в переходе, когда мимо проходила колонна митингующих.

Напомним, сегодня в столице Беларуси возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко. Вблизи Комаровского рынка после 14 часов начались задержания.

Добавим, в воскресенье, 27 сентября, белорусская оппозиция планирует провести так называемую "народную инаугурацию" Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидером страны.

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