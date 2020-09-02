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У Мінську затримали кількох демонстрантів

Мінськ, Середа 02 вересня 2020 13:08
У Мінську затримали кількох демонстрантів
Фото: у Мінську поновилися затримання демонстрантів (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі тривають акції протесту. Сьогодні, 2 вересня, під стінами Мінського державного лінгвістичного університету силовики затримали кількох демонстрантів.

Про це повідомляє TUT.BY.

Учасники протестів зібралися вранці біля МДЛУ з плакатами і біло-червоно-білими прапорами. Серед демонстрантів є і випускники університету. При цьому міліція просила демонстрантів розійтися. Після того, як учасники протесту відмовилися розходитися, співробітники Омону затримали кількох людей.

Нагадаємо, 1 вересня в Білорусі відбувся 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

За даними правозахисників, на акціях протесту в Мінську 1 вересня силовики затримали близько 80 осіб.

Раніше президент Олександр Лукашенко пригрозив студентам службою в армії за участь у протестах.

Також РБК-Україна писало, що в Білорусі планують судити затриманих журналістів як учасників несанкціонованих акцій протесту.

Крім цього в ООН заявили, що з початку протестів у Білорусі задокументували 450 випадків тортур над затриманими демонстрантами.

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