В Минске задержали еще одного члена штаба оппонентки Лукашенко

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)

Причину задержания не назвали

В Минске задержали еще одного члена штаба оппозиционной кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Силовики задержали Марию Колесникову.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передает белорусское агентство TUT.by.

По предварительной информации, задержанную Колесникову везут в РУВД. Причину задержания силовики не назвали.

Напомним, ранее в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Силовики задержали ее у офиса штаба, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за неделю.

Позже выяснилось, что Мороз находится в изоляторе и пробудет там как минимум до понедельника, поэтому президентские выборы она пропустит.

Кроме того, белорусские правоохранители вызвали двух представителей штаба оппозиционной кандидатки - Антона Сташевского и Олега Моисеева. Последний сейчас не выходит на связь.

Кроме того, накануне силовики задержали доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш.