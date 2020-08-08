ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минске задержали еще одного члена штаба оппонентки Лукашенко

Минск, Суббота 08 августа 2020 23:16
В Минске задержали еще одного члена штаба оппонентки Лукашенко
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Дмитрий Левицкий

Причину задержания не назвали

В Минске задержали еще одного члена штаба оппозиционной кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Силовики задержали Марию Колесникову.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передает белорусское агентство TUT.by.

По предварительной информации, задержанную Колесникову везут в РУВД. Причину задержания силовики не назвали.

Напомним, ранее в Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Силовики задержали ее у офиса штаба, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за неделю.

Позже выяснилось, что Мороз находится в изоляторе и пробудет там как минимум до понедельника, поэтому президентские выборы она пропустит.

Кроме того, белорусские правоохранители вызвали двух представителей штаба оппозиционной кандидатки - Антона Сташевского и Олега Моисеева. Последний сейчас не выходит на связь.

Кроме того, накануне силовики задержали доверенное лицо Тихановской - Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьМинсквыборыЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь