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В Минске задержали более 30 человек, среди них журналисты

Минск, Суббота 12 сентября 2020 17:31
В Минске задержали более 30 человек, среди них журналисты
Фото: задержание протестующих в Минске (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики уже задержали более 30 человек во время акций протеста. Среди задержанных есть журналисты иностранного телеканала.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Силовики задерживали протестующих, которые собрались сегодня на площади Свободы в Минске.

В настоящее время известно о как минимум 32 задержанных, среди которых журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский. Также силовики задержали Надежду Крапивину из Свободного театра.

Отметим, сегодня в Белоруссии снова проходят акции протеста из-за фальсификации выборов президента. Митингующие требуют проведения новых выборов и привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям против участников предыдущих акций. Кроме того, протестующие требуют освободить всех политзаключенных.

В Минске сегодня проходит женский марш солидарности. Перед началом акции силовики начали задерживать участников.

Кроме того, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусских силовиков остановить насилие во время протестов и пригрозила им ответственностью за преступления против народа.

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